Pechino Express 2023 | l' addio delle Attiviste e il gesto d' amore di Totò Schillaci

Federica Pellegrini è tornata a nuotare nell'ottavo episodio di, lo show di Sky che sta riscontrando un buon successo in termini di ascolti. La Divina ha indossato di nuovo un costume, ma ben diverso da quelli che usava per le gare: prima di ...Nell'ottava puntata dila coppia Le attiviste composta da Giorgia Soleri e Federica Fabrizi viene eliminata e nel suo discorso di addio al programma l'influencer ha parlato della sua malattia. "Ciò che ho ...Federica Pellegrini torna a nuotare: Divina in costume aVedere Federica Pellegrini nuotare è sempre una grande emozione: nell'ottavo episodio di2023, lo show di Sky (ieri anche in streaming su NOW, e sempre disponibile on ...

Federica Pellegrini torna a nuotare per Pechino Express (e Matteo Giunta apprezza…) Corriere TV

L'ottava puntata del 27 aprile di Pechino Express ha visto scontrarsi nella fase finale i Siculi e le Attiviste: una tra le due coppie ha avuto la peggio ed ha dovuto interrompere l'avventura… Leggi ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...