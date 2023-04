Pd | Taruffi | ' non c' è una diaspora | partito è aperto e plurale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Ci sono state scelte singole, non penso si possa parlare di una". Lo ha detto Igor, responsabile Organizzazione del Pd e assessore al welfare della regione Emilia Romagna, durante il filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem. "Ildemocratico è unche sa valorizzare le diversità. Dobbiamo avere la capacità, come, di tornare a insediarci nei territori, in particolare laddove le persone incontrano maggiori difficoltà, recuperando coloro che si sono sentiti abbandonati dalla politica e hanno scelto l'astensionismo -ha spiegato-. Con proposte concrete, credibili, con ununito ealle realtà radicate nei territori ...