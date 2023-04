Pd | è ufficiale | lascia anche Chinnici

- E'da oggi un altro pesante addio al Partito Democratico. Caterina Chinnici europarlamentare ed ex candidata dem alla presidenza della regione Sicilia si trasferisce nel gruppo di Forza ...E' arrivato il comunicatoda parte della Lega di serie A che certifica lo spostamento del ...le gare della serie A però ha protestato a lungo in quanto lo spostamento del matchdue ......che ti illustri i piani e i prezzi del servizio. Ci tengo a precisare che fino al 30 maggio ... Per maggiori informazioni consulta il sitodi Aruba Drive . Come usare Aruba Drive Adesso ...

UFFICIALE: un ex Roma lascia il Trabzonspor | Mercato Calciomercato.com

Da Quique Sanchez Flores a Rubén Reyes: UFFICIALE in casa Getafe il passaggio di testimone alla guida della panchina ...7 miliardi - , ha deciso di chiudere il centro di ricerca e sviluppo italiano ed europeo e di lasciare a casa i 39 dipendenti. Ad oggi senza spiegazione neanche ai rappresentanti dei lavoratori.