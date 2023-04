Pd | Chinnici | ' Schlein sempre più a sinistra | passo nel Ppe con FI'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Io ero una indipendente, lo sono e lo saròe così ho deciso di aderire al Ppe, nella delegazione di Forza Italia". Lo dice l'eurodeputata Caterina, eletta con il Pd. Nell'ultimo periodo "mi sono sentitapiù a disagio. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del Ppe, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo", spiega. "Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l'autenticita' dell'impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si e' spostatopiu' a. Troppo, per me", conclude.

tenta di motivare il suo addio sottolineando la distanza politica con la nuova segretaria Elly. "Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l'autenticità dell'impegno. Ma su alcuni temi ...In un post su Facebook, il leader di Italia Viva ha calcato la mano sul momento particolare dei democratici, dopo l'addio di Borghi e. "Ellyviene attaccata per l'intervista a Vogue. ...Ed in merito ai rapporti con il nuovo segretario del Pd, Elly, dichiara: "Conosco Elly da ... sottolinea Caterina, che in riferimento alla sua candidatura per il Pd alla presidenza ...

Caterina Chinnici: «Vado con Forza Italia. Schlein è troppo a sinistra, abbiamo visioni diverse» Corriere della Sera

Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Io ero una indipendente, lo sono e lo sarò sempre e così ho deciso di aderire al Ppe, nella delegazione di Forza Italia”. Lo dice l’eurodeputata Caterina Chinnici, eletta c ...Decisiva per la decisione di Chinnici, l’elezione a segretaria del Pd di Elly Schlein, con il conseguente spostamento a sinistra del partito.