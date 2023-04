Passa il Def | bagarre alla Camera | furia Stumpo contro Fdi | fermato

(Di venerdì 28 aprile 2023) Via libera dell'Aula dellaallo scostamento di bilancio erisoluzione di maggioranza sul Def. I voti a favore sono stati, in entrambe le votazioni, 221, i contrari nel primo caso 116 e nel secondo 115. Nessun astenuto. Insomma, l'incidente di ieri non si è ripetuto ma tra maggioranza e opposizioni non sono mancati momenti di tensione. Lain aula è scoppiata sulle dichiarazioni di voto al Def. L'intervento di Tommaso Foti, di Fdi, ha suscitato le vibranti proteste delle opposizioni. Foti richiama le assenze - e i "ponti" - delle opposizioni e fa un riferimento alle dimissioni - da capogruppo Pd - di Debora Serracciani dopo il ricambiosegreteria del Nazareno. "Chiedeva le dimissioni di tutti. Peccato che si sia dimessa lei", dice Foti, richiamando implicitamente la richiesta di dimissioni ...

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul: i voti a favore sono stati 221, 115 i contrari. Ok anche alla nuova relazione di maggioranza ... Siadesso al Senato, ...E alla Camera, dove la commissione era stata convocata all'improvviso per votare di nuovo sul... che a Roma abita con Donzelli, chiede al Dap i report sulla visita e lial suo compagno di ...... 'Caro Gianni cogli l'attimo fuggente Perché è un attimo e luie non sai più dov'è andato' ...10 mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza 28 Aprile Attualità La Camera boccia il: ...

Def, governo a picco: niente maggioranza assoluta in Aula. Bocciato lo scostamento di bilancio, stop al… Il Fatto Quotidiano

Via libera dell’Aula della Camera allo scostamento di bilancio e alla risoluzione di maggioranza sul Def. I voti a favore sono stati, in ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...