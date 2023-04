(Di venerdì 28 aprile 2023) (28 aprile 2023) - Il Cash Mob Etico dei lavoratori e delle lavoratrici e l'articolo 46 della Costituzione 28 aprile 2023 - Il Primo Maggio torni in mano ai suoi protagonisti: lavoratrici e lavoratori. E' questa l'audace e concreta proposta di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, lanciata oggi da NeXtinsieme con Fim Cisl, Cisl, Adiconsum e ADOC. Un articolo, il numero 46, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende nelle quali lavorano, per garantire “l'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione”. Da questo diritto nasce lo spunto per una proposta di attuazione che parte ‘dal basso': una forma integrativa alla contrattazione, definita “Contrattazione Collettiva ESG”, che permetterebbe alle Organizzazioni sindacali e alle Rsu aziendali di implementare una ...

Per Rosi Toffano, Associazionismo e Quartieri, oltre alla Sicurezza partecipata e Benessere Animale. Infine Andrea Zini si occuperà di Pianificazione territoriale ed Edilizia privata e ...Nella scelta si tiene conto di cultura generale, 'prudenza', ma anche conoscenza enel processo sinodale. In quanto membri hanno diritto di voto. Ad avere diritto di voto saranno anche ...Saranno determinanti non solo "la loro cultura generale e la loro prudenza", ma anche "la loro conoscenza, teorica e pratica, oltre alla loroa vario titolo nel processo sinodale". ...

Partecipazione, equita’ e nuova economia OlbiaNotizie

46. Partecipazione, Equità e Nuova Economia – Il Cash Mob Etico dei lavoratori e delle lavoratrici”. L’evento si articolerà come segue: un primo momento con una Tavola rotonda, alla quale è stata ...Banco BPM e Bper in Borsa in attesa utili I trim. La previewEnnesima giornata no per i titoli delle banche italiane, con Banco BPM e Bper che si confermano le azioni peggiori del listino Ftse Mib di P ...