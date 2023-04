Partecipazione | equita’ e nuova economia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Cash Mob Etico dei lavoratori e delle lavoratrici e l’articolo 46 della Costituzione 28 aprile 2023 – Il Primo Maggio torni in mano ai suoi protagonisti: lavoratrici e lavoratori. E’ questa l’audace e concreta proposta di attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, lanciata oggi da NeXtinsieme con Fim Cisl, Cisl, Adiconsum e ADOC. Un articolo, il numero 46, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende nelle quali lavorano, per garantire “l’elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione”. Da questo diritto nasce lo spunto per una proposta di attuazione che parte ‘dal basso’: una forma integrativa alla contrattazione, definita “Contrattazione Collettiva ESG”, che permetterebbe alle Organizzazioni sindacali e alle Rsu aziendali di implementare una...