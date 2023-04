(Di venerdì 28 aprile 2023) Lo scivolone della maggioranza sul Def è un misto di impreparazione, sciatteria, e irresistibile richiamo deldel 25 aprile. Probabilmente, a parti invertite, la sinistra avrebbe saputo evitarlo, sapendo irregimentare i suoi deputati meglio degli avversari. La sfilza di scuse accampate dagli assenti (“ero a un convegno”, “ero in bagno”, “ero al bar”) dimostra che forse i peones, e non solo loro, dovrebbero concentrarsi un po’ meno sulle esternazioni mediatiche e un po’ di più sul timbro del cartellino. Ma questo è anche uno di quei casi in cui prima di indignarsi occorre guardarsi allo specchio. Non consola precisare che ilè un “must” per tutti gli, non solo per i politici. I quali da questo punto di vista non sembrano molto peggiori degli elettori. Rimane un mezzo mistero come sia ...

Parlamentari e italiani uguali davanti al Ponte Panorama

