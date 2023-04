Parla l’unica sopravvissuta di un incidente aereo | “Per otto giorni ho vagato nella giungla | ero ferita e senza acqua”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Era il 14 novembre del 1992 quando l’della Vietnam Airlines 474 su cui Annette Herfkens viaggiava con il suo ragazzo si schiantò contro una parete rocciosa, provocando la morte dei 30 passeggeri che vi erano a bordo, dei piloti e degli assistenti di volo.a sopravvivere allo schianto fu proprio lei, Annette, che si ritrovò catapultata in un vero e proprio incubo. Per 8, vagò da sola, traumatizzata e disperata, nel mezzo dellavietnamita, alla ricerca di una strada verso la salvezza. Al Guardian, dopo più di 30 anni dalla tragedia, Annette ha scelto di ripercorrere quei: “Fu lì che dovetti decidere se combattere sul posto o andare. Scelsi indubbiamente di andare”, ha raccontato ora la donna. Un’esperienza che segnò la sua vita per sempre: per sopravvivere, mise da ...