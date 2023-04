Papa in Ungheria | incontro con il premier Orban

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il viaggio per "testimoniare l'importanza di costruire ponti tra popoli" Ilda oggi inper il suo 41esimo viaggio apostolico del pontificato. L’aereo con a bordo Francesco è atterrato all’Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt di Budapest alle ore 9.53. Bergoglio è stato accolto dal Vice-Primo Ministro della Repubblica di, Zsolt Semjén. Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto il pane e il sale. Quindi, dopo la presentazione delle Delegazioni locali, ile il Vice-Primo Ministro si sono diretti verso la Sala Vip dell’Aeroporto per un breve. Al termine,Francesco si è diretto in auto al Palazzo Sándor per la Cerimonia di Benvenuto, la visita di cortesia alla Presidente della Repubblica e l’con il Primo Ministro ...

PerFrancesco le accuse a Giovanni Paolo II sono 'una cretinata che hanno fatto'. Questa è stata la risposta del Santo Padre sull'aereo papale in volo per l'. Le 'insinuazioni' su Giovanni ...Francesco, a bordo dell'aereo papale per il suo viaggio in, non ha usato mezzi termini e non ha nascosto il suo disappunto per le accuse che sono state mosse nei giorni scorsi a...Ilda oggi inper il suo 41esimo viaggio apostolico del pontificato. L'aereo con a bordo Francesco è atterrato all'Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt di Budapest alle ore 9.53. Bergoglio ...

Papa Francesco parte per l'Ungheria, viaggio apostolico nel centro dell'Europa Avvenire

Cominciato il 41° viaggio internazionale di papa Francesco. Attesa per le parole sulla guerra e l'accoglienza dei profughi ...Il Pontefice, arrivato in mattinata a Budapest, è particolarmente atteso in Ungheria, dove si era già recato nel settembre 2021. Nella visita di tre giorni, previsto un incontro anche con il premier O ...