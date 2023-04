Papa Francesco | «Le accuse a Wojtyla per Emanuela Orlandi? Cretinate»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Perlea Giovanni Paolo II sono «una cretinata che hanno fatto». Così ha risposto Jorge Mario Bergoglio sull’aereole in volo per l’Ungheria. Le «insinuazioni» su Giovanni Paolo II sono state diffuse nei giorni scorsi in relazione al caso di. Il Pontefice, nel corso dei saluti ai giornalisti, ha risposto a una inviata di un media polacco che lo ha ringraziato per la difesa di. Intanto l’aereo con a bordoè atterrato a Budapest, meta del suo 41mo viaggio apostolico internazionale. Il Pontefice è accolto dal vicepremier Zsolt Semjen, ai piedi del velivolo e da due bambini in abito tradizionale gli offrono il pane e il sale. Ieri l’ex comandante della ...

Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico diin Ungheria. Le dirette " fa sapere l'emittente - iniziano venerdì 28 aprile e si concludono con la conferenza stampa sul volo di ritorno che sarà trasmessa domenica 30 aprile alle ore ...Il Paese è stato visitato due volte anche da Giovanni Paolo II, nel 1991 e nel 1996parte per il suo viaggio apostolico di tre giorni in Ungheria. Bergoglio è il secondoa recarsi nel paese, che è stato visitato due volte anche da Giovanni Paolo II, nel 1991 e nel ...Ha avuto inizio questa mattina il 41mo Viaggio Apostolico Internazionale diche è in Ungheria. Prima di lasciare Casa Santa Marta, il Santo Padre ha ricevuto il saluto di quindici persone senza dimora che vivono nei pressi di San Pietro accompagnati dal ...

Papa Francesco: "Le accuse a Wojtyla sul caso Orlandi Una cretinata" TGCOM

Il Pontefice in Ungheria resterà tre giorni: da oggi a domenica, quando celebrerà la Santa Messa nella Piazza Kossuth Lajos di Budapest ...Baci e ancora baci. Ilary Blasi è innamorata, cotta al punto giusto per lasciarsi andare anche davanti a sua figlia Isabel. Non c'è nulla di male. O no Con il suo fidanzato ...