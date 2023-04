Papa Francesco concede il voto alle donne nel Sinodo dei vescovi

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 28 aprile 2023) Senza timore di attirarsi nuove critiche dai settori più tradizionalisti del clero e dei fedeli cattolici,ha deciso di dareil diritto dialdei. Si tratta di una riforma storica che riflette la speranza del Pontefice di daremaggiori responsabilità decisionali e ai laici più voce in capitolo in tutti gli ambiti della vita della Chiesa., scrive online l’agenzia di stampa Associated Press, ha approvato le modifichenorme che regolano ildei, l’organo vaticano che riunisce idi tutto il mondo per riunioni periodiche su varie questioni del governo della Chiesa. ...