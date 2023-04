Papa Francesco alza la voce contro il “sovranazionalismo astratto” di gender e aborto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr – L’Ungheria è stata la meta del quarantunesimo viaggio apostolico di. Il primo dopo il ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per un malore avuto a fine marzo e il secondo nel Paese magiaro, dove era già stato nel settembre del 2021 per la messa conclusiva del cinquantaduesimo congresso eucaristico internazionale. A Budapestha parlato di Europa e immigrazione, ma soprattutto si è scagliatol’ideologiae l’. Il viaggio in Ungheria diNel suo viaggio in terra ungherese che durerà fino a domenica,ha incontrato a Budapest il primo ministro Viktor Orban e la presidente della Repubblica Katalin Novak. Bergoglio ha poi tenuto un ...

La presidente Novak: insieme alla Santa Sede tuteliamo la vita, ilpuò mediare fra Kiev e Mosca Nel suo primo giorno in Ungheria,è ripartito dai due temi chiave della pace e dell'...Budapest Dalla nostra inviata 'Non solo noi ungheresi, ma tutti gli europei hanno bisogno di lei'. La presidente della Repubblica Katalin Novák ricorda aquanto sia vicina la guerra in Ucraina e come vivano la tragedia di tante mamme che stanno perdendo i figli, i mariti, i fratelli. 'Ci aspettiamo che lei possa parlare con Mosca, con ...'In questa fase storica i pericoli sono tanti; ma, mi chiedo, anche pensando alla martoriata Ucraina, dove sono gli sforzi creativi di pace". Questa domanda provocatoria è statonel discorso, il primo del viaggio, pronunciato nell'ex Monastero Carmelitano, sede del Governo ungherese, dove ha incontrato autorità, ambasciatori e membri della società civile, ...

