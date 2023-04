Papa Francesco a Budapest | “L’Europa torni a essere un ponte” E ribadisce il no alla cultura gender

(Di venerdì 28 aprile 2023) Faccia a faccia trae Viktor Orban e un lungo discorso alle autorità ungheresi incentrato sulla pace e sul ruolo prezioso delcome. Bergoglio è arrivato aquesta mattina per la tre giorni apostolica in Ungheria. È il quarantunesimo viaggio del Pontificato e il secondo di quest’anno, dopo quello in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan.in Ungheria, breve incontro con Orban All’aeroporto è accolto dal vice-primo ministro della Repubblica di Ungheria, Zsolt Semjén. Due bambini in abito tradizionale gli offrono il pane e il sale. Quindisi è trasferito in auto al Palazzo Sándor per la Cerimonia di Benvenuto, la visita di cortesia...

Nella parte finale del suo primo discorso in Ungheria, ilha messo in guardia dalla "via nefasta delle colonizzazioni ideologiche, che eliminano le ... il sogno di. "Il ponte più celebre ...È il monito del, nel primo discorso in Ungheria, in cui ha ricordato che "chi si professa ... specialmente in Siria e in Libano", l'omaggio di, secondo il quale "è feconda una proficua ...A conclusione del suo prino discorso in Ungheria, ilsi è espresso in questi termini su "un ... che occorre far fronte al problema senza scuse e indugi", l'appello di: "E' urgente, come ...

Da Budapest, tappa del 41esimo viaggio apostolico del suo pontificato (sul volo ha definito “una cretinata” le recenti accuse a san Giovanni Paolo II), arriva un nuovo appello di pace di Papa ...Papa Francesco ha dichiarato ancora una volta “illegittima la pratica degli embrioni in affitto e l’utero in affitto”. “Se è bene – ha spiegato -aiutare e sostenere un legittimo desiderio di generare ...