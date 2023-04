Paolo Bertolucci non fa sconti a Lorenzo Musetti | “Ha sprecato una grande occasione a Madrid”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una pesante battuta d’arresto.è uscito di scena in maniera inaspettata nel secondo turno del Masters1000 di. Sulla terra rossa “veloce” della capitale spagnola, il toscano è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann (n.108 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (3). Una versione irriconoscibile quella di, al cospetto di un tennista irresistibile, abile a sfruttare i passaggi a vuoto del carrarino e a far propria la partita. Un vero peccato perché lo slot del tabellone in cui si trovava era decisamente favorevole., se avesse rispettato il pronostico, si sarebbe ritrovato nel terzo turno il lucky loser teutonico Daniel Altmaier, uscito vittorioso nel derby contro Oscar Otte. In tutto questo, la testa di serie principale dell’ottavo, Casper Ruud (n.3 del ...