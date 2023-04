Palladino | «Ricordo lo 0-5 di Mourinho con l’Inter | ora provo rivincita»

(Di venerdì 28 aprile 2023)proverà a prendersi unaper una grande vittoria deldel passato facendo un favore… al. L’allenatore del Monza, intervistato da Sky Sport dopo lo 0-2 di La Spezia (vedi articolo), ricorda quando sfidòche sarà il prossimo avversario dei brianzoli con la Roma. VENDETTA CON FAVORE – A Raffaelesu Sky Sport mostrano le immagini di Genoa-Inter del marzo 2009, dove subentrò nella sua prima contro José(ancora da calciatore). L’allenatore del Monza, che come prossimo avversario avrà lo Special One con la Roma, commenta: «Cerco di dare il mio meglio, il massimo. Affrontareper me è un’emozione: ha fatto la storia del calcio, in Italia soprattutto ha vinto tantissimo con ...

... la cantante Wilma Goich, gli attori Ennio Coltorti e Luca Biagini e l'autore Pierpaolo. '... Per far festa subito dopo nei camerini con selfiee fiumi di bollicine doc.È mancato infatti all'età di 91 anni il medico chirurgo Flavio. Fu anche tesoriere dell'... Un grandeun sentitissimo ringraziamento per essere esistito ed averci aiutato in questa ...Maisel ' creata da Amy Sherman -e Danielè pronta a chiudere il sipario. La ... Viche per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Prime su Amazon, ...

MONZA, PALLADINO: "SIAMO UNA SQUADRA MATURA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo la vittoria contro lo Spezia, Raffaele Palladino è soddisfatto. "Era una gara difficile perché lo Spezia ci ha messo in difficoltà ...L'ex tecnico del Monza Cristian Brocchi ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Sportitalia, realizzata da Giada Giacalone per ...