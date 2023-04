Palinsesti Rai e Mediaset estate 2023 | tutte le novità e ritorni graditi

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 aprile 2023) Rai eanche questa volta non deludono: iper l’sono ricchi e pronti per essere gustati. Il periodo estivo, che va dal 28 maggio al 2 settembre sarà all’insegna delle serie tv, e questa non è una, ma tra i programmi proposti ci saranno anche dei, perfetti per accompagnarci nei mesi più caldi. Sediamoci comodi e scopriamoli insieme.: torna Temptation Island su Canale 5 È proprio il programma condotto da Filippo Bisciglia a dominare la programmazione estiva di. Temptation Island, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi torna in onda dopo un anno di pausa ed è senza dubbio il titolo di maggiore peso di Canale 5, considerando anche l’interesse generato nelle scorse ...