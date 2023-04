Palamostre di nuovo agibile Palio in scena 29 aprile

Leggi su udine20

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Quando dicevamo “Ilnon molla” non scherzavamo. L’energia e la forza di questa manifestazione, infatti, va oltre le mille difficoltà, siano esse di origine economica o organizzativa. Dopo l’ennesimo colpo di fulmine ricevuto ieri sera (27ndr), quando a poche ore dall’inizio ci è stato comunicato che ilera in, ci siamo immediatamente mossi mobilitando mari e monti affinché l’agibilità fosse ripristinata il prima possibile e ilpotesse riprendere. E così, per fortuna, è stato e oggi pomeriggio (28ndr) siamo potuti finalmente entrare per le prove dei ragazzi che calcheranno il palcoscenico domani, 29». Non nasconde un filo di commozione la presidente del Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese, nel comunicare che ...