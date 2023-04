“Pago 1600 euro al mese ma non trovo candidati” | locale a Treviso costretto a chiudere

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alla fine Stefano Molitierno ha dato seguito al suo sfogo, nel quale si diceva frustrato per non essere riuscito a trovare dipendenti per ilche aveva intenzione ad aprire anonostante l’offerta di lavoro fosse – a suo modo di vedere – particolarmente competitiva. Nel giro di unil Boe Public ha aperto, il 31 marzo, ed ora è. Per i lavoratori il contratto proposto era un full-time di 48 ore settimanali con turni di 8 ore e uno stipendio netto di 1.600al. “l contratto nazionale è pari a 1.450netti alsempre per 48 ore settimanali, quindi lo stipendio che offro ai miei collaboratori è superiore di 150– spiega Molitierno -. Non ho mai fatto contratti ...