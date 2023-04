Paesi Bassi | 41enne padre di 500 figli | non può più donare sperma

Nei, il 'padre' di oltre 500 bambini è stato denunciato dalla Fondazione Donorkind e da una delle madri ...Il gioco Eurojackpot è attivo in 18: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia,, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, ...Si ritiene che abbia avuto circa 550 figli: un tribunale gli ha ordinato di ...

La sentenza contro il donatore seriale di sperma dei Paesi Bassi Il Post

Almeno 550 figli biologici in tutto il mondo possono bastare. Nei Paesi Bassi un tribunale all'Aja ha proibito d'ora in poi a un donatore seriale di sperma, che aveva l'abitudine ...Venerdì un tribunale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha ordinato a un uomo che si ritiene abbia usato il proprio sperma per far nascere circa 550 persone di smetterla. L’uomo, che si chiama Jonathan Meijer ...