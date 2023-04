Ostrava | Bonadio in semifinale Battuto l' ex top 35 Vesely

(Di venerdì 28 aprile 2023) Riccardosi è qualificato per le semifinali del challenger ceco di(73.000 di montepremi su terra rossa) superando per 67 63 64 la wild card ceca Jiry(496 Atp). In...

Riccardosi è qualificato per le semifinali del challenger ceco di(73.000 di montepremi su terra rossa) superando per 67 63 64 la wild card ceca Jiry Vesely (496 Atp). In semifinale(...A cominciare dal Challenger 75 di(Rep. Ceca, terra battuta) dove Riccardoe Lorenzo Giustino difendevano i nostri colori. Senza troppo successo il tennista napoletano che si è arreso,...Riccardosi è qualificato per i quarti di finale del challenger ceco di Ostava (73.000 sulla terra rossa) battendo agli ottavi il francese Harold Mayot (241) per 61 76. Ai quarti(180 Atp) è atteso dal ceco Jiry Vesely (496) , il quale al primo turno aveva fatto fuori il nostro Lorenzo Giustino (229). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI ...

