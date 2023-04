... Caffè- via Brera 28; Baunilla - c.so Garibaldi 55, via Broletto 28, via San Marco 14; ... La Puglia nel piatto Da Ricci, l'chic aperta lo scorso anno in via Sottocorno 27 dalla ...... Caffè- via Brera 28; Baunilla - c.so Garibaldi 55, via Broletto 28, via San Marco 14; ... La Puglia nel piatto Da Ricci, l'chic aperta lo scorso anno in via Sottocorno 27 dalla ...

Osteria Fernanda - Roma Secolo d'Italia