Ostacolo per il Napoli | trattativa in corso | il PSG vuole un calciatore che piace a Giuntoli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mentre i campionati si addentrano nell’ultimo mese di gioco, alcuni club iniziano già a guardare verso il calciomercato estivo. Uno dei club più attivi in questo ambito è il PSG cherisollevarsi dopo una stagione abbastanza incolore e per rifarlo ha deciso di puntare su uno dei giovani più talentuosi al mondo, parliamo di Arda Guler. Arda Guler Il PSG piomba su Arda Guler Il talento turco è un classe 2005, milita nel Fenerbahce ed è uno dei beniamini della squadra giallonera. In stagione ha già raggiunto 27 presenze condite da 6 gol e 4 assist. Dispone di una tecnica sopraffina e un dribbling elegante, come ruolo invece riesce a svariare su tutto il fronte offensivo prediligendo la fascia destra. Beffato il? La notizia riguarda in qualche modo anche il. Gli azzurri sono da tempo sulle tracce del ...