Ossigeno Strefezza | il Lecce batte l’Udinese! Salvezza più vicina

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) Termina 1-0-Udinese. Decide il calcio di rigore diper la squadra di Baroni, che non vinceva dal 19 febbraio. Ora Verona distante cinque punti? Al Via del Mare va in scenae Udinese. Salentini alla ricerca di punti per non essere risucchiati nella lotta retrocessione. La vittoria manca addirittura dal 19 febbraio a Bergamo e nelle ultime otto partite hanno ottenuto sette sconfitte e un pareggio. Match sin da subito equilibrato. Al minuto 24, rischia tantissimo Bijol in area di rigore. Tocco di mano ma il signor Marchetti, richiamato al monitor, non dà rigore. Il difensore friulano si aval gol al 36?, ma bravo Falcone a dire di no. Il portiere delè chiamato agli straordinari sette minuti più tardi nel neutralizzare ...