Osasuna-Real Sociedad venerdì 28 aprile 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Carlos Fernandez e Ali Cho dal primo minuto

Commenta per primo 32ª giornata di Liga che comincia questo venerdì sera conSociedad . Di scena a Pamplona, un match che può risultare fondamentale nella corsa alla zona Europa. La formazione di casa, dopo l'ottimo successo in casa del Cadice, vuole proseguire ...MADRID (SPAGNA) - Allarme rosso in casaMadrid per le condizioni fisiche di Luka Modric. Carlo ...di Champions League contro il Manchester City e della finale di Copa del Re contro l'. Il ......30 Barcellona -19:30 UD Almería - Elche 22:00 R. Sociedad - R. Madrid CALCIO - LIGUE 1 21:00 Toulouse - Lens BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi - Monaco 19:30 Partizan -Madrid VOLLEY - ...

Liga, Osasuna-Real Sociedad: statistiche e pronostico Tuttosport

Ecco tutte le partite che il centrocampista croato sarà costretto a saltare. Il tecnico parla anche del suo futuro. E spiazza i brasiliani ...Le formazioni ufficiali del match de LaLiga tra Osasuna e Real Sociedad, con protagonisti dall'inizio Barja e David Silva ...