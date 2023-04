Orsi trentini – Incredibile | nuovo decreto per uccidere Jj4 L’Oipa | “Denunceremo I veterinari rispettino il loro Ordine | no all’abbattimento”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 aprile 2023) E’ forse il caso di parlare di accanimento’? Eppure, nonostante il gran parlare, e assodato che ‘la pena di morte’ – diversamente che per gli umani – non può certo rappresentare ‘un monito’ per tutti gliin circolazione, spietato eccodel presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che proprio ieri ha emanato unche ordina dil’abbattimento dell’orsa JJ4. Abbattimento Orsa Jj4,: “Presenteremo una denuncia in Tribunale per uccisione non necessitata, ed invitiamo ia non eseguire l’eutanasia” Venuta a conoscenza di questa assurda situazione, L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che nei gonri scaveva ricevuto rassicurazioni dal ...