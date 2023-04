Orsa JJ4 | nuova ordinanza di Fugatti per abbatterla

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di Sole. La prima ordinanza di ...Vedi Anche Trento, centinaia di animalisti manifestano al Casteller per salvare l': 'Fugatti La sua campagna abbattimenti ha solo scopi elettorali' Ebbene, la storia vera: l'11 settembre ...E vi è poi la questione della sterilizzazione dell'( QUI L'ARTICOLO ) . Come dimostra la documentazione pubblicata da il Dolomiti , negli anni scorsi la Provincia aveva ottenuto il via ...

«La data del prossimo 11 maggio, nella quale il Tar in sede collegiale avrebbe dovuto fornire il verdetto finale sull'orsa Jj4, visto il ritiro ieri sera da parte di Fugatti delle sue due prime ...Una nuova ordinanza di abbattimento per l'orsa Jj4 è stata firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'animale è stato catturato dai forestali e rinchiuso nel recint ...