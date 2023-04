Orsa Jj4 | nuova ordinanza di Fugatti per abbattere l’animale che uccise Andrea Papi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Unaperl’Jj44. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, ha firmato ancora una volta il provvedimento per far sopprimereche che ha aggredito e ucciso il 26ennein valle del Sole. La primadi abbattimento era stata sospesa dal Tar due settimane fa, dopo il ricorso degli animalisti. Si era già trattato della seconda sospensione di un’simile nei confronti della stessa, di cuiaveva già ordinato l’abbattimento a giugno 2020, dopo l’aggressione di due escursionisti sul monte Peller. All’fu fatto indossare un collare per tracciarne gli spostamenti, ...

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento per l'. L'animale, catturato dai forestali, si trova rinchiuso nel recinto del Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di ...I biologi 'Diciamo no all'abbattimento dell'ed auspichiamo, semmai, una pronta indagine sulle responsabilità delle istituzioni'. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Fnob (...Lo si legge in una nota dell'Organizzazione internazionale protezione animali nella quel evidenzia come anche 'l'Ordine nazionale dei biologi dice no all'abbattimento dell'e auspica 'una pronta ...

Trentino, Fugatti firma un'altra ordinanza per abbattere l'orsa Jj4 | Animalisti contro il nuovo decreto TGCOM

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ci riprova: emessa una nuova ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4. Quest’ultima era stata catturata dai forestali e rinchiusa ...Il Presidente della Provincia autonoma Trento Maurizio Fugatti ha firmato nuova ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4. Le associazioni animaliste reagiscono.