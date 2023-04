Orsa JJ4 | nuova ordinanza di abbattimento per l’animale | insorgono gli animalisti contro Fugatti

I biologi 'Diciamo no all'abbattimento dell'ed auspichiamo, semmai, una pronta indagine sulle responsabilità delle istituzioni'. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Fnob (...Il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del casteller a trento dopo aver aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in Val di Sole. La nuova ordinanza di ...Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel rifugio Le Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso il runner Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di Sole. 'Incredibile e ...

Trentino, Fugatti firma un'altra ordinanza per abbattere l'orsa Jj4 | Animalisti contro il nuovo decreto TGCOM

Senza alcun riguardo della riunione organizzata lo scorso 26 aprile al Mase, dove non ha partecipato, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ieri ha emanato un decreto che ...Il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l'orsa Jj4, catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del casteller a trent ...