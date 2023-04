Orsa JJ4 | nuova ordinanza di abbattimento per l’animale | insorgono gli animalisti contro Fugatti

Torna a intervenire in difesa dell'la deputata eletta con Forza Italia Michela Vittoria Brambilla , la prima a fare visita all'animale rinchiuso al Casteller di Trento. Sui social la parlamentare attacca il presidente della ...Abbattimento, sul piede di guerra l'Organizzazione internazionale protezione animali L'abbattimento per l'continua a tenere banco il dibattito politico e non solo. Il presidente della Provincia ...La nuova ordinanza di abbattimento per l'firmata ieri sera dal presidente della Provincia di Trento ha scatenato le ire delle associazioni animaliste e dei sostenitori dei diritti degli animali. Enpa, Leidaa e Oipa annunciano ...

Orsa JJ4, Fugatti ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento La Gazzetta dello Sport

Il Presidente trentino: «Ho recepito il parere dell’Ispra. Soppressione sospesa fino all’11 maggio». Le associazioni fanno ricorso al Tar: «È ossessionato». La parola passa ai giudici ...Il destino dell'orsa Jj4 è sempre più appeso ad un filo. Gli animalisti sono quanto mai agguerriti e stanno facendo di tutto per far sì che non venga soppressa dopo l'aggressione mortale ad Andrea Pap ...