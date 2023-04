Orsa Jj4 | Fugatti ordina un nuovo abbattimento | ' Precauzione per la salute e l' incolumità pubblica'

Il caso dell'prosegue, anche dopo la sospensione della soppressione da parte del Tar di Trento. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha nuovamente autorizzato l'abbattimento ..."La data del prossimo 11 maggio, nella quale il Tar in sede collegiale avrebbe dovuto fornire il verdetto finale sull', visto il ritiro ieri sera da parte di Fugatti delle sue due prime ...Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di Sole. La prima ordinanza di ...

