Orsa Jj4 | firmata in Trentino una nuova ordinanza di abbattimento

... Maurizio Fugatti, che ieri ha emanato un decreto che ordina di nuovo l'abbattimento dell'. Lo denuncia l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), ribadendo che, nel caso si ...Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel rifugio Le Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso il runner Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di Sole. "Incredibile e ...AGI - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti , ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l', rinchiusa nel recinto del Casteller a Trento dopo aver ucciso, il 5 aprile, il 26enne runner Andrea Papi nei boschi di Caldes , in valle di Sole. La Lav Italia ha presentato un ricorso per ...

Orsa JJ4, Fugatti ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento La Gazzetta dello Sport

Intimazione in Procura contro la nuova ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento: l’animale, catturato dai forestali, è rinchiuso a Casteller a Trento ...Maurizio Fugatti ci riprova e sfida nuovamente il Tar e gli animalisti: il presidente della Provincia autonoma di Trento ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento ...