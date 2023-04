Orsa Jj4 | firmata in Trentino una nuova ordinanza di abbattimento

Il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del casteller a trento dopo aver aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in Val di Sole. La nuova ordinanza di ...Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l', catturata dai forestali e rinchiusa nel rifugio Le Casteller a Trento dopo aver aggredito e ucciso il runner Andrea Papi, 26 anni, nei boschi di Caldes, in valle di Sole. 'Incredibile e ...Torna in tribunale la questione orso , dopo che la LAV, la Lega Anti Vivisezione , ha annunciato un nuovo ricorso per bloccare urgentemente l'ordine di uccisione dell', reclusa al Casteller di Trento. 'Un ordine incredibilmente impartito ieri sera dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti anche contro la volontà dei genitori di ...

Trentino, Fugatti firma un'altra ordinanza per abbattere l'orsa Jj4 | Animalisti contro il nuovo decreto TGCOM

La Provincia Autonoma di Trento ha depositato un nuovo decreto di uccisione dell'orsa JJ4 per una data successiva all'11 maggio, il giorno in cui… Leggi ...Maurizio Fugatti ci riprova e sfida nuovamente il Tar e gli animalisti: il presidente della Provincia autonoma di Trento ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento ...