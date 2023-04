Oroscopo 28 aprile 2023

(Di venerdì 28 aprile 2023) La Luna in Leone si trova in quadratura con Mercurio retrogrado in Toro alle 11.44 del mattino, ispirando l’introspezione e aiutandoci a scoprire dettagli precedentemente trascurati. Le sorprese potrebbero arrivare con la Luna in quadratura con Urano in Toro alle 21:26 e la Luna in congiunzione con Venere in Gemelli alla 1:42 di sabato, che

LEONE Approfittate della Luna, che il 27forma il primo quarto nella vostra costellazione, per mettere ordine nella vostra vita, dare un input alla quotidianità, reclamare un diritto ed ...ARIETE : Tanti i pensieri frullanti nella testolina e pochi i consensi che troverete in coloro che vi attorniano Infatti nel corso di questa caotica settimana le paturnie esorbiteranno, i ...Scorpione per l'Branko 282023 nel mese del Toro ogni cambio di luna è come un esame che dovete affrontare. Sagittario Giove in Toro porta capacità di concretizzare progetti, idee, ...

Il Barcellona ha perso per 2-1 contro il Rayo Vallecano, mentre il Real Madrid è stato battuto addirittura per 4-2 dal Girona. Vittoria fondamentale anche per l’Almeria nello scontro diretto… Leggi ...Dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 aprile, la redazione di SoloDonna ha stilato liberamente una classifica del giorno basata sulle previsioni del celebre astrologo. Cosa ci riveleranno le ...