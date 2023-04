Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro più innamorati che mai a Madrid | ' È sempre bello tornare qui' I fan | siete bellissimi

e Daniele Dal Moro in questo momento si trovano a Madrid dove, la modella venezuelana è dovuta tornare per alcuni impegni lavorativi. L'ex gieffina, infatti, è una delle opinioniste del ...... questo solleva una domanda importante tra i telespettatori del reality show di casa Mediaset: il consumo eccessivo di cocco è realmente benefico per la salute dei concorrenti, l'...in questo momento si trova in Spagna , più precisamente a Madrid , per alcuni impegni di lavoro tra cui anche il reality show 'Supervivientes' (versione spagnola dell' Isola dei Famosi )...

Daniele Dal Moro in Spagna con Oriana Marzoli, non si sono mai lasciati dalla fine del GF Vip Fanpage.it

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in questo momento si trovano a Madrid dove, la modella venezuelana è dovuta tornare per alcuni impegni lavorativi. L'ex gieffina, infatti, è una delle opinioniste del ...La concorrente del GF oggi opinionista di Supervivientes è stata duramente attaccata su Twitter per l'assenza del fidanzato dal suo feed Instagram ...