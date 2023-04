Organico docenti sostegno 2023 24 | 9 000 posti in più Formazione classi prime e unificazione aree secondo grado

Le richieste di stabilizzare il cosiddetto "Covid", invece, non è andata a buon fine: "... di abbassare il numero massimo di studenti per classe, stabilizzare questiavrebbe permesso ......i diplomati e i laureati in meccanica e meccatronica profili professionali da inserire in, ... Le iniziative di Fanuc per le scuole raccolgono consenso e il coinvolgimento di studenti e...... da parte delle aziende, figurano dei vantaggi e degli svantaggi: l'inserimento ina ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Organico docenti 2023/24, scuole secondarie: modifica insegnamento seconda lingua. Condizioni Orizzonte Scuola

“Urgente un confronto per rispondere a studenti e famiglie”. Baracchi risponde all’interrogazione di Di Padova (Pd) e Parisi (Mo civica) sugli esuberi nelle iscrizioni ...“Non è andata così – ha scritto in una circolare alle famiglie il preside del Montessori in risposta al racconto degli studenti a Fanpage ...