“Open to meraviglia” si tinge di giallo | scomparso lo spot ufficiale sul sito del Governo

(Di venerdì 28 aprile 2023) La campagna “to” continua a sorprendere. Dopo le innumerevoli polemiche, ora la campagna sidi. Dalla paginadeldedicata al progetto del Ministero del Turismo per promuovere l’Italia nel mondo, èil video promozionale della campagna pubblicitaria. «Il video è privato», è la scritta che campeggia al posto della preview del video. Lo, pubblicato originariamente su YouTube, non è dunque più indicizzato, e risulta irreperibile anche sulla piattaforma di proprietà di Google. Il video promozionale di “to”, nei giorni scorsi, era stato oggetto di polemiche perché, come osservato da Massimiliano Milic della casa di produzione Terroir films, diverse ...

Luca e Paolo a ’diMartedì’, l’ironia su «Open to Meraviglia» e gli altri spot per pubblicizzare l'Italia Corriere TV

"Il mondo dell’intrattenimento notturno che per il nostro territorio è un’eccellenza è finalmente entrato nella promozione turistica nazionale come richiesto dal SILB nell’incontro con la ministra San ...Costa cara la campagna pubblicitaria “Open to meraviglia” della ministra al turismo Daniela Santanchè, sia per le proteste scatenate sui media perché non è piaciuta sia per l'esoso compenso di circa 9 ...