Open to Meraviglia | l’ultima gaffe fa infuriare l’assessora di Vittorio Veneto | spunta la foto sbagliata di un’altra città

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Ma no! È mai possibile che sul sito ufficiale del Turismo in Italiasia identificata con unadei Buranelli di Treviso?! Pazienza la Venere di Botticelli travestita da influencer ma un’immagine diproprio non si trova da quelle parti?». Con queste parolealla Cultura di, Antonella Uliana, va su tutte le furie di fronte alladel canale dei Buranelli di Treviso nella pagina dedicata a, all’interno dello spot pubblicitario del Ministero del Turismo. Che in questi giorni è stato inondato di critiche per l’utilizzo della Venere come influencer. “Solo” unain più che si aggiunge alla lunga lista ...