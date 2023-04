“Open to meraviglia” | il video ironico del fumettista Scottecs conquista la Rete

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una provocazione divertente che, in, sta raccogliendo migliaia di likes e commenti. Ildelche ironizza sulla discussa campagna “to” (con la Venere di Botticelli-influencer) contiene tutti i clichè sul Bel Paese: dalla pizza alla pasta, dal mandolino alla Vespa passando ancora per Romeo e Giulietta, Totò e il pos che non funziona.

tonon smette di meravigliare, una campagna promozionale per il turismo che, nel peggio, meglio non poteva venire. Ha fatto molto parlare. Ma di che Della campagna stessa. Tanto che l'...... solo con piani ambiziosi, e non con mille decreti semplificazioni, il paese potrà avere la forza di negoziare al tavolo europeo Sullo stesso argomento:to! Sfidare l'Italia del ...- - - [CLIP: Venere23 dallo spot Opentomeraviglia] Il debutto disastroso della campagnatodel Ministero del Turismo italiano ha generato ilarità internazionale per il suo uso di ...

Riascolta L'Italia di Open to Meraviglia di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Costa cara la campagna pubblicitaria “Open to meraviglia” della ministra al turismo Daniela Santanchè, sia per le proteste scatenate sui media perché non è piaciuta sia per l'esoso compenso di circa 9 ...