(Di venerdì 28 aprile 2023) Sono numerose lediche stanno circondando André, specialmente dopo le ultime convincenti prestazioni. L’esse del Chelsea è alto, ma ora bisogna soltanto pensare a. Con unda raggiungere. NESSUN EFFETTO – Andréin questa stagione, oltre alle sue ottime prestazioni, ha mostrato un aspetto in particolare: tanta personalità. Quella personalità che, sicuramente, non permetterà alledidi influenzare il suo rendimento in campo. Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumours su un forteessamento del Chelsea, che – vista anche la situazione economico-societaria dei nerazzurri – mettono a rischio la permanenza di...

Il web bianconero è un coro diindignate . Juve, scelte tecniche sotto accusa. Primo tempo ... ma non ha mai impensierito la porta di. Allegri nel mirino dei tifosi della Juve. E proprio le ...Si fanno sempre più insistenti leche vedono il Chelsea essere sempre più fortemente interessato al portiere nerazzurro. L'estremo difensore camerunese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà seguito da emissari ...Anche se, almeno al momento, si tratta solo di, speculazioni ed una reale trattativa tra i Blues e l'Inter pernon esiste. Ma se il club londinese decidesse di affondare il colpo IL ...

Onana, voci di mercato da non ascoltare: obiettivo in Inter-Lazio Inter-News.it

Sono già iniziati in casa Inter i ragionamenti per rinforzare la rosa in estate. Ma molto dipenderà dai traguardi di fine stagione ...CALCIOMERCATO INTER - L'Inter non si fa prendere per la gola dal Chelsea: Onana però sembra ormai destinato a vestire Blues ...