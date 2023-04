Onana | il Chelsea incontra l’Inter! Marotta fissa il prezzo | no contropartita – SM

(Di venerdì 28 aprile 2023) Incontro trae Inter per discutere del futuro di André. Gli inglesi vorrebbero il portiere nerazzurro arrivato a parametro zero dall’Ajax. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza ha subito chiarito la situazionendo ildel giocatore endo dei paletti. INCONTRO – Ilpiomba insistentemente su Andrée chiede informazioni all’Inter riguardo il suo futuro. Beppee la dirigenza nerazzurra, però, hanno sin da subito ribadito la posizione del portiere arrivato la scorsa estate. In Viale della Liberazione chiedono almeno 40 milioni di euro, mettendo subito in chiaro di non voler Kepa come possibileda inserire nella trattativa. Fonte: Sportmediaset Inter-News - ...

3 L'Inter e ilsi sono incontrate ufficialmente a Milano. È quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che ... ma ancor di più lo è il futuro del portiere camerunese Andréche piace molto ...Partendo, però, da una certezza:piace alche l'ha scelto come portiere per la prossima stagione e per il futuro, avendo superato nelle preferenze il georgiano del Valencia, ......SU VICARIO CACCIA AL SOSTITUTO - E ora Fermo restando che nella testa dei dirgenti il titolare della prossima stagione sarà(ma si dovrà capire dal mercato cosa arriverà per lui cone ...

Gds – Chelsea, tutto su Onana: c’è Kepa sul piatto. Incontro fissato a Milano. L’Inter… fcinter1908

I Blues fanno sul serio per il portiere camerunese. I nerazzurri ci pensano e per sostituirlo hanno le idee chiare ...Arsenal and Manchester United could certainly take advantage of teams that suffer relegation at the end of the season. The Premier League giants will bolster their respective squads as they look ...