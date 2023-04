(Di venerdì 28 aprile 2023)re la condanna all’per i. Questa è la richiestaa Procura generale dinei confronti di Marco e Gabriele, i dueaccusatidiMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Il rappresentante'accusa, nell'ambito del processo di secondo grado, ha inoltre chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di ribadire anche le condanne per Mario Pincarelli e per Francesco Belleggia. Il processo è stato aggiornato al prossimo 11 maggio quando la parola passerà alle difese.

Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Willy, pg di Roma chiede la conferma dell'ergastolo per i fratelli Bianchi ...«Willy non si è accorto che stava morendo, non ha nemmeno parlato. È stato un omicidio brutale verso un ragazzo indifeso, un atto di macelleria nei confronti di una persona ...