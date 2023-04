Omicidio Willy Monteiro Duarte | la requisitoria del procuratore generale nel processo d’appello

La procura generale di Roma ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi. Per l'Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Il rappresentante dell'accusa, nell'ambito del processo di secondo grado, ha parlato di "...leggi ancheMonteiro, la sentenza: ergastolo per i fratelli Bianchi Morteè 'assurda nei motivi e nelle modalità' 'La morte diè un evento indecente, è assurda nei motivi e ...... ossia l'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi , 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, tutti accusati dell'diMonteiro Duarte. 'ucciso in ...

La procura generale di Roma ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi. Per l'omicidio Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro n ...«Willy non si è accorto che stava morendo, non ha nemmeno parlato. È stato un omicidio brutale verso un ragazzo indifeso, un atto di macelleria nei confronti di una persona ...