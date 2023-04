Omicidio Willy | il pg | ‘Lo hanno ucciso in 50 secondi | confermare l’ergastolo ai fratelli Bianchi’

(Di venerdì 28 aprile 2023) Loin 50, lomassacrato di botte,agito come se fossero dei ‘macellai’. Epicchiato a morteMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 ha perso la vita a Colleferro, nella zona della movida. Unbrutale, una pagina terribile che ha sconvolto l’Italia intera:, che aveva appena terminato il suo turno di lavoro, aveva raggiunto gli amici di sempre, aveva cercato di fare da paciere. Ed è finito per essere massacrato, tra calci, pugni, spintoni. Per la sua morte sono in carcere, condannati al, iMarco e Gabriele Bianchi, i gemelli di ‘Artena’, Francesco Belleggia dovrà scontare 23 ...

