(Di venerdì 28 aprile 2023) Una questione didietro l’che si è consumato nella serata di mercoledì 26 aprile in via Alia, zona, nel VI Municipio. I due uomini, entrambi di nazionalità afgana, avevano già litigato in passato, e sembra che alla base dei diverbi ci fossero sempre questioni di denaro. In particolare, nell’ultima, oggetto del contendere sarebbe stato il pagamento dell’affitto dell’appartamento che condividevano. Tra i due erano stati diverse le liti per questioni diUna serie di scontri verbali che si erano susseguiti nel tempo, ma che mai erano sfociati in episodi di violenza, almeno fino a mercoledì sera, quando si è consumata la tragedia. Un confronto animato, dai toni crescenti, fino a quando uno dei due ha impugnato un coltello da cucina e ha iniziato a colpire l’altro, fino a ...

... ricavato in una costruzione a un piano in via Alia, una stradina alla borgata, alla ... è stato bloccato e arrestato con l'accusa divolontario. È stato condotto dapprima negli ...Una lite tra coinquilini a Roma è culminata nell', dopo che uno dei due ha accoltellato l'altro, in una palazzina della zona della borgata di. A morire un cittadino afghano di 40 anni, ucciso da un connazionale di 38 anni che è ...a Roma. Una lite tra coinquilini è finita nel sangue, nella zona della borgata dia pochi metri dalla stazione Bolognetta della metropolitana. Un cittadino afgano di 40 anni è morto ...

Omicidio a Finocchio, ennesima lite per soldi finisce a coltellate Il Corriere della Città

Una lite per l'affitto è costata la vita a Khan Gulab, 40enne afgano gestore di un autolavaggio, ucciso a coltellate dal coinquilino nell'abitazione dove vivevano con altri connazionali. Un assassinio ...Una lite furibonda, l’ennesima per soldi e l’affitto della casa che condividevano. Quell’appartamento angusto, un micro-locale, ricavato in una costruzione a un piano in via ...