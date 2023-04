Oliviero Toscani | Elly Schlein e la polemica su Vogue e l’armocromia | «È la donna del futuro | hanno sbagliato le foto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilgrafodice cheè ladel. E sullariguardo, sostiene che a sbagliare è stato chi l’hagrafata. E chi l’ha vestita. Perché la nuova segretaria del Partito Democratico è una “ragazza in jeans”: «È elegante, sobria e fresca. Ha stile». Mentre Giorgia Meloni «con quei completi Armani non è certo popolare».parla in un’intervista a La Stampa. Nel colloquio con Simonetta Scandivasci esordisce dicendo che«fa incazzare i conservatori di destra e di sinistra, parla un linguaggio nuovo, è nuova, vince, e va su». Poi dice che quelle...