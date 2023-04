Oggi parliamo di Peeling

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilper migliorare l’aspetto del viso Tra i vari trattamenti di medicina estetica, ilè sicuramente uno di quelli più adatti a restituire luminosità e un aspetto più giovane al proprio viso. Il, infatti, permette di correggere alcuni inestetismi della nostra pelle nel settore del volto, del collo, del décolleté e anche delle mani. Per questo risulta particolarmente consigliato a tutte quelle persone che riscontrano qualche difetto della pelle, come un normale foto invecchiamento (spesso dovuto ad un’eccessiva esposizione al sole), alcune verruche seborroiche, piccole rughette, macchie solari e, nei più giovani, acne in fase attiva. In cosa consiste il trattamento? Il trattamento consiste in una vera e propria abrasione degli strati della nostra pelle, da quello più superficiale (l’epidermide) a quelli più ...