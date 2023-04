"Offro un risultato migliore". De Luca si offre come consulente della Schlein

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il governatore dell Campania lancia lo sfottò alla leader del proprio partito: "La sua armocromista prende 300 euro l'ora. Se mi paga la metà... ". In passato aveva fatto le pulci pure al look di Bonaccini

Io vorrei suggerire una cosa all'onorevole Schlein: se mi paga la metà di quanto prende Enrica Chicchio io sarei in grado di proporre undal punto di vista cromatico anche migliore " ha ...L'ironia del governatore della Campania sulle recenti dichiarazioni in fatto di moda e di armocromia della segretaria ..."Da sindaco di Salerno feci il piano colore della città. Io modesto artigiano della politica sono impegnato su altre ...

"Offro un risultato migliore". De Luca si offre come consulente della ... ilGiornale.it

Il governatore dell Campania lancia lo sfottò alla leader del proprio partito: "La sua armocromista prende 300 euro l'ora. Se mi paga la metà... ". In passato aveva fatto le pulci pure al look di Bona ...L'ironia del governatore della Campania sulle recenti dichiarazioni in fatto di moda e di armocromia della segretaria Pd ...