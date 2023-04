Officine U-Mani | il luogo dove inclusione e arte s’incontrano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Uno spazio aperto alla cultura in ogni sua accezione e senza pregiudizi. È questo lo Spazio Brizzolari, situato a Scarperia, e soprannominato ‘la piccola Atene’. Sì, perché in questo spazio oltre alle centinaia di opere su tela, su carta, su tessuto, su lamiera dell’artista fiorentino Antonio Brizzolari c’è un, chiamatoU-, pensato per accompagnare giovani studenti, bambini, ragazzi, persone amanti del fare, pazienti psichiatrici, disabili e persone con disagio sociale, nonché tutti coloro che lo desiderino, verso un cammino artistico, artigianale, ludico – terapeutico, che offra contemporaneamente l’opportunità di fruire di un originale ambiente in cui cimentarsi concretamente con attività espressive sotto la guida di esperti. Sono tanti i laboratori presenti all’interno della struttura: da quelli scolastici a ...

La scena alternativa underground salentina rock e metal a Lecce: prima e dopo i live di Mìoclonìa, Funeral Boogie e Torba Spazio le selezioni musicali a cura degli speaker di Radio wau e Max Nocco ...LECCE - Giovedì 27 aprile (ore 21 - ingresso 5 euro consumazione inclusa - info radiowau@gmail.com) le Officine Cantelmo di Lecce ospitano "666 nell'Anima".