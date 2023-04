Obama e il raid per uccidere Bin Laden | le foto inedite

(Di venerdì 28 aprile 2023) Furono le ore più concitate nella presidenza di Barack. Nuove immagini pubblicate dal Washington Post mostrano come la Casa Bianca ha vissuto quel primo maggio del 2011 in cui le forze speciali statunitensi uccisero Osama bin, in cui è possibile vedere il presidente democratico e altri esponenti della sua amministrazione alle prese con un’operazione estremamente delicata. Quel giornosi giocava un bel pezzo della rielezione, a quasi 10 anni dagli attentati con cui al Qaeda aveva scosso il mondo. Gli scatti, consegnati al quotidiano dallaPresidential Library sulla base di una richiesta basata sul Freedom Information Act, mostranoriunito insieme ai vertici della sua amministrazione intorno al tavolo della Situation Room ...

...Situation Room durante ilper uccidere Osama bin Laden, il 1. maggio del 2011, sono state pubblicate in esclusiva dal Washington Post. Tra le nuove immagini, oltre al governo di Barackal ...... il conflitto è arrivato a includere 25.000aerei sauditi, secondo un conteggio dello Yemen ... quando iniziò la guerra in Siria, scatenata dache ha armato e addestrato i "ribelli ...... che i Servizi ucraini stanno puntando molto sull'impiego di personale femminile per iin ...addirittura The Washington Post e il trait d'union sarebbe un documento segreto firmato da Barack...

Obama e il raid per uccidere Bin Laden: diffuse le foto inedite Corriere della Sera

Foto inedite, in cui è possibile vedere il presidente democratico e altri esponenti della sua amministrazione alle prese con un’operazione estremamente delicata. Quel giorno Obama si giocava un bel ...Il Washington Post diffonde 900 foto inedite che mostrano l’allora presidente nella notte del 1° maggio 2011 in cui venne eliminato il capo di Al Qaeda ...